Ilgiorno.it - Go-kart elettrici e inclusione: Natale speciale alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini

Leggi su Ilgiorno.it

I go-che sfrecciano fra i reparti,senza barriere, a. A eliminare gli ostacoli e a regalare un sorriso a 500 bambini in poche ore Nico Tremolada con le sue macchinine da corsa. Un sogno che si realizza per i piccoli pazienti con la trasferta di Wheelchairing, l’associazione di Pessano con Bornago che regala emozioni a chi convive con un handicap. È nato tutto da una tragedia. Il fondatore, oggi trentenne, perse le gambe in un incidente quando ne aveva 18. Un racconto che scuote nel profondo ogni volta che lo si ascolta. "Ero in moto. Due giorni dopo sarei diventato maggiorenne. Mi sono risvegliato paralizzato. Ho dovuto cambiare prospettiva". La sofferenza lo spinge verso gli altri. "Volevo che i ragazzi come me potessero provare l’ebbrezza della velocità in assoluta sicurezza".