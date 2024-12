Tg24.sky.it - Furti con esplosivo in bancomat di 5 regioni: 8 arresti a Torino e Foggia

Per portare a segno i colpi ai, la banda arrestata utilizzava degli ordigni artigianali, le cosiddette “marmotte”, esplosivi assimilabili per caratteristiche e composizione ad armi da guerra. I carabinieri di, su disposizione del gip, hanno arrestato otto persone accusate di far parte di un'associazione a delinquere, finalizzata aiaggravati dall'utilizzo di materiale, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio. Le indagini sono state avviate a dicembre del 2023.