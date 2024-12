Lanazione.it - Firenze, a teatro in scena ‘Mamme a metà, storia di una madre mancata’

, 20 dicembre 2024 - Inizia tutto con un fiume di parole e una confessione: Laura ha appena avuto un aborto spontaneo. Scritto da Silvia Nanni, “Mamme a” è la nuova produzione deldelle Donne che sarà presentata, in prima nazionale, sabato 21 dicembre alGoldoni di, nell’ambito di AvampostiFestival 2024. InElena Miranda con le musiche dal vivo di Lisa Santinelli, regia di Gabriele Giaffreda. “Mamme a” affronta le difficoltà che si possono incontrare nella ricerca della maternità, la scarsa informazione riguardo la percentuale di rischio e la mancanza di sostegno psicologico a coloro che, costrette a interrompere una gravidanza, si ritrovano nello stesso reparto delle partorienti. Con delicatezza, rabbia, ma anche leggerezza, in un dialogo sonoro serrato con la musicista presente sul palco e che esegue cover e canzoni originali, Laura ci parla di sé e della sua esperienza – che è poi l’esperienza di tante, tantissime donne - e di quell’essere subito forte per forza che lei adesso non accetta.