Irvine Welsh pubblica il sequel di “Trainspotting”

Edimburgo, 17 dicembre 2024 – “Alla fine degli anni ‘80 pensavo: ‘Beh, mi sono divertito con il punk e con le droghe, ora voglio sistemarmi e condurre una vita tranquilla’ – racconta, 66 anni – Poi è arrivata l’acid house e ha completamente ribaltato tutto.” Ed è proprio in quel periodo che sarà ambientato l’ultimo romanzo di, “Men in Love”, un nuovodel celebre “”, in uscita il prossimo luglio per Johnatan Cape, imprint di Penguin Rando House.to nel 1993 e poi adattato per gli schermi da Danny Boyle nel 1996, diventando per molti un cult del cinema, “” racconta la vita di un gruppo di eroinomani, Renton, Spud, Sick Boy e Begbie, a Edimburgo. Alla fine del romanzo, il gruppo va a Londra per un affare di eroina: l’affare riesce, ma Renton ruba i soldi e scappa ad Amsterdam.