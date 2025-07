Calciomercato Napoli | Osimhen vuole il Galtasaray ma potrebbe andare in ritiro a Dimaro

Il calciomercato del Napoli si fa sempre più intrigante: Osimhen, desideroso di tornare al Galatasaray, si trova al centro di un duello tra sogni e realtà. La clausola rescissoria potrebbe fare la differenza, ma il nigeriano potrebbe anche rimanere in azzurro, almeno per ora. La questione diventa ancora più complessa con l’ipotesi di un ritiro a Dimaro e il possibile ritorno di Conte sulla panchina. La saga è appena iniziata.

Le ultime notizie di calciomercato riportano la volontà di Osimhen di tornare al Galatasaray, ma il club turco dovrà sborsare l’intera clausola rescissoria per riportarlo in Turchia. Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, Victor Osimhen potrebbe anche restare in azzurro, per ora. Si tratta di una ipotesi sempre più realistica, ma Conte potrebbe ritrovare . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calciomercato Napoli: Osimhen vuole il Galtasaray, ma potrebbe andare in ritiro a Dimaro

