Giustizia lenta e carceri che scoppiano quanto spende lo Stato italiano per indennizzi e mancato rispetto dei diritti dell’uomo

La giustizia italiana, spesso lenta e oberata di criticità, si traduce in costi elevati per lo Stato e sacrifici per i cittadini. Quando un processo si protrae troppo, l'imputato può ricevere un indennizzo, simbolo di una tutela dei diritti fondamentali che spesso si scontra con inefficienze. Questi costi, insieme ad errori giudiziari e altre spese, evidenziano le sfide di un sistema che necessita di riforme profonde per garantire equità e efficienza.

Nel caso in cui un processo giudiziario si protrae per un periodo di tempo lunghissimo, l'imputato ha diritto ad un indennizzo. Si tratta dell'equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo. Tecnicamente parliamo di un indennizzo, che pesa molto, insieme ad altre voci che vedremo a breve, nelle voci di spesa per la giustizia in Italia. A fare buona compagnia all'equa riparazione ci sono infatti gli errori giudiziari, l'ingiusta detenzione e il mancato rispetto della Convenzione europea per i Diritti dell'uomo.

