Triplo colpo Juve bianconeri scatenati in attacco | David non resterà l’unico acquisto

La Juventus si prepara a una svolta epocale, con un triplo colpo che ha acceso l'entusiasmo tra i tifosi. Scatenata in attacco e con il rinnovo delle ambizioni europee, la società lavora per regalare a Igor Tudor un reparto offensivo di prim’ordine. Dopo aver concluso dignitosamente il Mondiale per club, i bianconeri sognano in grande: per tornare a vincere, serve solo il grande colpo finale.

L’obiettivo della Juve è regalare ad Igor Tudor un reparto offensivo da big assoluta europea. E ora i tifosi sognano davvero. La Juve ha completato il Mondiale per club, uscendo comunque in maniera dignitosa dopo la sconfitta contro il Real Madrid agli Ottavi di finale del torneo. Il club sembra finalmente aver trovato una quadra ma la società è consapevole che per tornare a vincere il club necessita di giocatori di rilievo e specialmente di rinforzi in tutti i reparti. (Lapresse) TvPlay In particolare il club vuole rinforzare l’attacco, reparto che vive ormai costantemente con il caso relativo a Dusan Vlahovic ed alle prese con diverse situazioni particolari. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Triplo colpo Juve, bianconeri scatenati in attacco: David non resterà l’unico acquisto

In questa notizia si parla di: juve - triplo - colpo - bianconeri

Inter, primi regali per Chivu: triplo colpo in arrivo e Juve spiazzata - L'Inter sceglie Cristian Chivu come nuovo allenatore, mettendo a segno un triplo colpo che lascia la Juventus spiazzata.

La Juventus corre ai ripari: il triplo colpo che spiazza Milan e Inter LE CIFRE https://bit.ly/45JyG1C Vai su Facebook

Juventus, triplo obiettivo dalla Serie A: Castro, Frattesi e Tavares; Calciomercato, le notizie del 16 gennaio: Cambiaso vicino al City che tratta con la Juve. Il Napoli forte su Garnacho; Juventus, Giuntoli dà il via al nuovo ciclo: il recap del mercato.

Juventus, triplo colpo in attacco: Giuntoli scatenato - Juventus, triplo colpo in attacco: Giuntoli scatenato – Lapresse – calciomercato. calciomercato.it scrive

Juventus, tris di attaccanti: venerdì le visite mediche – SKY - A lavoro senza sosta la Juventus che è pronta a chiudere tanti nuovi acquisti e di qualità in vista della prossima stagione, perché ora c'è una notizia confermata da Sky Sport ... Scrive calcionow.it