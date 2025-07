Osagie d’oro bronzo per Ferrari

La passione e la determinazione dominano i Campionati Italiani Giovanili di Atletica Leggera a Grosseto, dove Osagie d’oro e Ferrari di bronzo si distinguono tra i giovani talenti. Vivian Osagie, con un superlativo lancio da 14,81 metri nel peso promesse, conquista il titolo nazionale, mentre Sofia Ferrari della Corradini mostra grinta e tenacia nella sua gara. Questi risultati sottolineano il grande futuro che attende queste promettenti atlete, pronte a scrivere nuove pagine di successo.

Finalmente le medaglie, una d’oro e una di bronzo: ai tricolori giovanili d’ atletica leggera che si chiudono oggi a Grosseto, Vivian Osagie si laurea campionessa italiana di getto del peso categoria promesse, con la misura di m 14,81. La portacolori della Self Montanari & Gruzza vivacchia nei primi lanci, poi quando si avvede che così non va, all’ultimo lancio sistema la situazione. Bella gara di Sofia Ferrari della Corradini che lotta per la medaglia di bronzo e la va a cogliere nel tempo di 17’50’’62. Delusione per Sandra Milena Ferrari, l’atleta tesserata per la Fratellanza Modena che chiude all’ottavo posto la finale dei 100 hs. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Osagie d’oro, bronzo per Ferrari

