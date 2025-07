Tarantino è il vice di Pagliuca

Un cambio di passo deciso per l'Empoli: il nuovo allenatore Pagliuca si affida a Nazzareno Tarantino come vice, consolidando un binomio che promette rivoluzione e continuità. Con un passato da calciatore azzurro e un’esperienza consolidata nel ruolo di secondo in diverse squadre, Tarantino rappresenta la sintesi perfetta tra competenza e fedeltà. La partnership tra i due è destinata a scrivere nuovi capitoli della storia empolese, portando entusiasmo e rinnovamento...

La rivoluzione totale in casa Empoli non passa solo dal campo: il nuovo mister Pagliuca ha messo mano all'organigramma dello staff tecnico azzurro. Il vice allenatore, colui che affiancherà il mister in tutto e per tutto, sarà il solito 'fedele' di Pagliuca ossia Nazzareno Tarantino, ex calciatore passato anche da Empoli nella stagione 1999-2000, che ha già affiancato il nuovo tecnico azzurro nell'esperienza alla Lucchese e alla Juve Stabia. I due collaboratori tecnici saranno invece il già noto Stefano Bianconi, presente nello staff azzurro dal 2019, e il nuovo Simone Angeli, prelevato dalla Lucchese.

