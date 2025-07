Massimo Bitonci e il candidato governatore ideale | Non ci si inventa servono preparazione e magari aver fatto il sindaco

Massimo Bitonci, figura di spicco e uomo di esperienza, sottolinea l’importanza di una preparazione solida e di aver ricoperto ruoli di responsabilità come il ruolo di sindaco per aspirare a diventare il candidato governatore ideale. In Veneto, le qualità di leadership e competenza sono fondamentali per affrontare le sfide future. La sua visione mette in evidenza che non si inventano leader, ma si costruiscono con dedizione e passione.

VENETO - Non fa nomi (men che meno quello di Alberto Stefani), ma il profilo tracciato da Massimo Bitonci, sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, coincide con quello. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Massimo Bitonci e il candidato governatore ideale: «Non ci si inventa, servono preparazione e magari aver fatto il sindaco»

