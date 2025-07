Ederson Inter i nerazzurri studiano il piano d’azione per convincere l’Atalanta | la strada è tracciata! C’è un fattore che favorirebbe il colpo

L’Inter si prepara a rivoluzionare il centrocampo, e tra le opzioni più calde c’è Ederson dell’Atalanta. I nerazzurri stanno studiando un piano d’azione mirato per convincere i bergamaschi a cedere il loro pilastro, aprendo così una nuova era in mediana. Con Calhanoglu sempre più distante da Milano, il nome di Ederson si fa strada come possibile colpo di mercato. L’affare potrebbe segnare un nuovo capitolo per la squadra di Inzaghi, puntando a rafforzare ulteriormente il cuore del team.

Ederson Inter, i nerazzurri studiano il piano d'azione per convincere l'Atalanta: strada tracciata! Un fattore che favorirebbe il colpo a centrocampo. Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano da Milano e in casa mercato Inter si lavora già per disegnare un centrocampo senza il regista turco. Tra i profili monitorati dalla dirigenza, il nome di Ederson, pilastro dell' Atalanta, emerge con forza come principale candidato a raccogliere l'eredità tecnica del numero 20. Il centrocampista brasiliano, 25 anni, è reduce da una stagione di alto livello culminata con la qualificazione alla prossima Champions League con la Dea.

