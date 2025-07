Ius scholae Tajani insiste E i leghisti | Ma sei del Pd?

in prima linea nel difendere la posizione ufficiale, mentre i leghisti e alcuni membri del PD continuano a spingere per una soluzione più inclusiva. La questione diventa così il simbolo di un equilibrio delicato tra valori politici e esigenze reali, mettendo in discussione le alleanze e gli obiettivi del governo. Ma quali saranno le prossime mosse in questa intricata partita? Solo il tempo potrà dirlo.

A mettere fine alla querelle interna alla maggioranza sullo Ius Scholae, non sono bastate nemmeno le parole di Giorgia Meloni, che l’altro giorno ha spiegato che «se posso dare un consiglio, sarebbe bene che tutti ci concentrassimo sulle priorità del governo. Questa (la cittadinanza facile, ndr) non è nel programma». Una chiusura lapidaria che non lascia spazio a molte interpretazioni. E infatti anche ieri nel dibattito Fratelli d’Italia è rimasta ferma sulle posizioni della sua leader. Il consiglio, però, non sembra essere stato recepito, visto che anche ieri Antonio Tajani è tornato sull’argomento spiegando che «tre anni fa Fratelli d’Italia era favorevole a questa misura», che «questa nostra proposta è in sintonia con il programma del centrodestra», ma soprattutto che «noi vogliamo aprire un dibattito, ma a livello parlamentare, qui non c’entra nulla col governo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ius scholae, Tajani insiste. E i leghisti: "Ma sei del Pd?"

