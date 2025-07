Nuoto Chiara Sama porta la Rinascita sul tetto d’Europa

Chiara Sama, talento emergente del nuoto italiano, conquista l’Europa con un’impresa straordinaria a Samorin. La diciottenne ravennate, tesserata per la Rinascita Nuoto Team Romagna, non si è limitata a portare a casa un titolo continentale nella staffetta 4x200 metri stile libero: ha anche stabilito il nuovo record europeo della specialità. Un risultato che consacra il suo talento e apre le porte a un futuro brillante nel mondo del nuoto.

Straordinaria impresa della diciottenne ravennate Chiara Sama, tesserata per la Rinascita nuoto Team Romagna. Agli Europei di nuoto Juniores che si stanno tenendo a Samorin in Slovacchia, la romagnola, assieme alle compagne Lucrezia Domina, Bianca Nannucci e Alessandra Mao, ha vinto il titolo continentale nella staffetta 4x200 metri stile libero, ottenendo contemporaneamente il nuovo record europeo della specialità. Al mattino la nazionale azzurra, con la sola Domina tra le protagoniste, aveva ottenuto il terzo miglior tempo in qualifica, ovvero 8'11''24 alle spalle di Lituania (8'09''54) e Gran Bretagna (8'09''92).