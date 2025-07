Anche il cielo è in salita Durogati re del volo tra corsa e parapendio | Lassù mi sento libero

Un'impresa straordinaria tra cielo e terra: Aaron Durogati, il re del volo, ha conquistato la Red Bull X-Alps 2025, una sfida epica di quasi 1.300 km tra corsa in montagna e parapendio. La sua vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma un inno alla libertà e all’audacia. Ma come si affronta una gara così estrema? Scopriamolo insieme, tra fatica, passione e sogni di volo infinito.

Ha vinto una competizione pazzesca, correndo in salita in montagna per arrivare a lanciarsi nel vuoto col parapendio, e poi ancora, e ancora, e ancora. Aaron Durogati da Merano ha trionfato nell’edizione 2025 della Red Bull X-Alps, una vera gara di avventura estrema. Durogati, ci spiega come funziona questa impresa? Quanti chilometri ha percorso tra corsa in salita e parapendio? "Il percorso complessivo quest’anno era di quasi 1.300 chilometri in linea d’aria. Anche se quando cammini e corri, ma anche in volo, non ti sposti in quel modo. Per capirci, 10 chilometri in linea d’aria di solito vanno moltiplicati per tre, col parapendio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Anche il cielo è in salita. Durogati re del volo tra corsa e parapendio: "Lassù mi sento libero»

