Black Sabbath ultimo atto | un trono nero sul palco per Ozzy Osbourne

un palco che si trasforma nel sipario di un'epoca leggendaria. Con il suo carisma indimenticabile e le note immortali, Ozzy Osbourne ha concluso un viaggio musicale straordinario, lasciando un’eredità che continuerà a risuonare nelle generazioni future. È stato un addio carico di emozione, un tributo alla band che ha rivoluzionato il rock e plasmato il suono del nostro tempo.

Calla il sipario su una delle band più influenti della storia del rock. Nati a Birmingham nel 1968, i Black Sabbath hanno inventato un sound visionario, cupo, pesante, che prima di loro non esisteva. Per questo sono considerati i padrini dell'heavy metal. Ieri sera a nella città dove la loro storia è iniziata è andato in scena l'ultimo atto: un mini show, in tutto una trentina di minuti, con il vocalist Ozzy Osbourne, costretto dal Parkinson su un trono nero al centro del palco. Insieme a Osbourne gli altri tre membri originali del gruppo: Bill Ward, Geezer Butler e Toni Iommi. In scaletta quattro classici senza tempo come War Pigs, N.