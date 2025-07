Calcio Serie C Filippis resta alla Pianese | Qui tutti i presupposti per fare ancora bene

Il mercato della Pianese si scalda, e la conferma di Emiliano Filippis rappresenta una notizia fondamentale per il futuro del club. Con il capitano Simeoni e gli acquisti strategici di Ongaro e Sussi, la squadra si prepara a una stagione entusiasmante, puntando sulla continuità e sulla qualità . La permanenza di Filippis, infatti, rafforza ulteriormente le ambizioni dei bianconeri: qui tutti i presupposti per fare ancora bene e conquistare grandi traguardi.

Sta entrando nel vivo il mercato della Pianese. Dopo la conferma di capitan Luca Simeoni, che indosserà la casacca bianconera per la nona stagione, e gli ingaggi dell’attaccante Ongaro (con il trasferimento di Nicoli al Trapani, club che detiene il cartellino del giocatore canadese) e dell’esterno mancino Christian Sussi (dal Pisa a titolo definitivo), il club amiatino ha annunciato ieri la permanenza di Emiliano Filippis. Il direttore Cangi ha infatti trovato un nuovo accordo con l’Empoli per il prestito del portiere senese, classe 2004, che già nella scorsa stagione ha indossato i guantoni delle zebrette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Filippis resta alla Pianese: "Qui tutti i presupposti per fare ancora bene»

