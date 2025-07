Musk rompe gli indugi | ha fondato America party il suo partito

Elon Musk fa il grande passo: ha annunciato la nascita dell'America Party, un nuovo movimento politico destinato a rivoluzionare gli equilibri negli Stati Uniti. Dopo aver rotto con Donald Trump, il tycoon si lancia in questa avventura, promettendo di restituire libertà e potere al popolo americano. La sua mossa, comunicata su X, ha già acceso i riflettori internazionali, segnando un capitolo inedito nella politica americana. Ma cosa ne pensa l'establishment?

Il grande giorno (almeno per Elon Musk ) è arrivato: da ieri nella politica americana c’è un nuovo partito. Il “partito dell’America”, o America Party che dir si voglia. Fondatore, nonché leader, il tycoon, fresco di rottura (annunciata) con Donald Trump. Mister Tesla ha ufficializzato il grande passo ieri sera- ora italiana - su X, il social network, ex Twitter, di cui è proprietario. «L’America Party è nato per restituirvi la libertà», è stato lo slogan scelto da Musk per “scendere in campo” in prima persona. Il messaggio è semplice: i due partiti protagonisti della politica americana, il partito repubblicano e il partito democratico, per il tycoon sono due facce della stessa medaglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Musk rompe gli indugi: ha fondato "America party", il suo partito

