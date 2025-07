Camarlinghi, affare fatto. Ecco Vezzoni, scuola Inter. Sala va a rimpiazzare Obi.

Il mercato della Vis si infiamma: tra ritorni e novità, la squadra si prepara a una stagione di grande entusiasmo. Dopo il rientro del giovane portiere Daniel Fratti, classe 2005, e l’ingaggio a titolo definitivo di Giulio Camarlinghi, attaccante esperto del ’99, la società si rafforza con intenzioni chiare. La prima settimana di luglio segna una svolta: i movimenti di mercato dimostrano che la volontà di competere è più forte che mai.

La prima settimana di luglio, in linea con i tempi, il mercato della Vis decolla. L'annuncio ufficiale di ieri è quello di un attaccante, ma gli affari pressoché conclusi sono numerosi. Dopo il ritorno alla base del portiere Daniel Fratti, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile vissino (biennale per lui), il volto nuovo è quello di Giulio Camarlinghi, acquisito a titolo definitivo: l'attaccante classe '99, cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina e Livorno (con cui si è laureato nel 2017 campione d'Italia Berretti) arriva dalla Serie D: dopo Como, Sangiovannese, Montevarchi, Pro Livorno, Sorgenti e Serravezza Pozzi, nell'ultima stagione ha militato nel Desenzano, dove ha firmato 6 gol e 6 assist in 34 presenze.