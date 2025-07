Ai compagni non bastano 27 sezioni

ai compagni non bastano 27 sezioni. «Richiamare alle urne tutta la città, in tempi che siano espressione di un voto autentico e democratico». La parola d’ordine di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, è chiara: elezioni ovunque. In vista del voto del 24-25 agosto a Pescara, il suo appello invita a superare le limitazioni delle 27 sezioni, affinché ogni cittadino possa partecipare attivamente e rafforzare la democrazia locale e nazionale.

«Richiamare alle urne tutta la città, in tempi che siano espressione di un voto autentico e democratico». La parola d’ordine di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, a Pescara è una sola. Elezioni ovunque. Ieri in Abruzzo il leader barricadero di Avs ha detto la sua sulle elezioni che si terranno, in 27 su 170 seggi cittadini, il prossimo 24 e 25 agosto nella più grande e popolosa città abruzzese. La scelta di votare solo in alcune sezioni - a seguito della denuncia di un ex consigliere del Pd, assieme ad alcuni cittadini, che ha fatto ricorso al Tar dopo aver ravvisato alcune irregolarità - ha creato una situazione di impasse in riva all’Adriatico lasciando di sasso il vincitore delle elezioni dello scorso anno, il candidato di centrodestra Carlo Masci, che ha dichiarato: «Succede che chi ha perso le elezioni, invece di accettare la sconfitta, ha deciso di attaccarsi ai cavilli burocratici». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ai compagni non bastano 27 sezioni

In questa notizia si parla di: sezioni - compagni - bastano - città

Solo un esempio: in provincia di Bolzano il "no" è nettamente in vantaggio (62,8%) sul "sì" (37,2%), con 48 sezioni scrutinate su 492 Vai su Facebook

Ai compagni non bastano 27 sezioni; Melito, al ballottaggio vince Luciano Mottola: Basta la Melito dei pochi. La città è una.