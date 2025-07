Volley - Serie D Avis c’è coach Testi L’Upv saluta Focosi e accoglie Cappelli

Avis Volley Pistoia si prepara a una nuova avventura con Cristiano Testi alla guida della serie D e under 19. Un allenatore di grande esperienza, noto per la sua capacità di valorizzare i talenti e applicare una strategia moderna, che promette di portare entusiasmo e risultati positivi. Con questa scelta, il club rafforza il proprio progetto di crescita e successo, puntando a raggiungere obiettivi ambiziosi e a consolidare la propria presenza nel panorama regionale.

Avis Volley Pistoia svela le carte: sarà Cristiano Testi (foto) il tecnico della prima squadra di serie D. Inoltre, Testi rivestirà il ruolo di responsabile tecnico del gruppo under 19. Allenatore di terzo grado, Testi porta con sé una solida esperienza maturata sia nel settore maschile che femminile, distinguendosi per la capacità di valorizzare i giovani talenti e per una visione tecnica moderna. Nel maschile, ha conquistato tre titoli territoriali (due con l’Under 16 e U18 dei Lupi Santa Croce, uno con l’U18 femminile di San Miniato) e un titolo regionale U18 maschile sempre con Santa Croce, con cui ha partecipato anche alle finali nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley - Serie D. Avis, c’è coach Testi. L’Upv saluta Focosi e accoglie Cappelli

