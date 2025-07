Commando fa irruzione in una villa e sequestra una famiglia | rubati orologi e gioielli bottino da migliaia di euro

Un'oscura ombra si è abbattuta su Robecco sul Naviglio, dove un commando armato ha fatto irruzione in una villa, sequestrando una famiglia e rubando preziosi per migliaia di euro. La tranquilla serenità del quartiere si è trasformata in un incubo, lasciando tutti sconvolti e in allerta. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

A Robecco sul Naviglio (Milano) un commando ha sequestrato un'intera famiglia. I ladri hanno portato via un bottino da migliaia di euro, tra gioielli e preziosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: commando - famiglia - gioielli - bottino

Robecco sul Naviglio, terrore in villa: commando sequestra famiglia e fugge con orologi e soldi - Una serata di paura a Robecco sul Naviglio, dove un commando armato ha fatto irruzione nella villa di una famiglia, sequestrandoli e fuggendo con orologi di valore e denaro contante.

Commando fa irruzione in una villa e sequestra una famiglia: rubati orologi e gioielli, bottino da migliaia di euro; Robecco sul Naviglio, terrore in villa: commando sequestra famiglia e fugge con orologi e soldi; Baggio rapinato in villa. Una falla nell'allarme.

Commando fa irruzione in una villa e sequestra una famiglia: rubati orologi e gioielli, bottino da migliaia di euro - I ladri hanno portato via un bottino da migliaia di euro, tra gioielli e preziosi. Si legge su fanpage.it

Robecco sul Naviglio, terrore in villa: commando sequestra famiglia e fugge con orologi e soldi - Indagano i carabinieri: si pensa a una banda specializzata in assalti del genere ... Lo riporta msn.com