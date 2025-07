Aumenta la concorrenza per Artistico Elia al Palermo può ’sbloccare’ Candela

Il mercato estivo si infiamma, e il Palermo si prepara a rafforzarsi per affrontare la prossima stagione. Con l’arrivo di talenti giovani come Vanja Vlahovic e Giorgio Cittadini, provenienti dall’Atalanta, i rosanero puntano a intensificare la concorrenza e a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. La sfida ora è consolidare queste trattative e definire i dettagli finali, per svelare il volto di un Palermo pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il nuovo Spezia inizierà a prendere forma e sostanza a partire dalla prossima settimana quando il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli cercheranno di concretizzare una serie di trattative ben avviate. I primi volti nuovi saranno, con ogni probabilità , quelli dell’attaccante 21enne Vanja Vlahovic e del difensore centrale 23enne Giorgio Cittadini, entrambi di proprietà dell’Atalanta. Il ds Melissano ha già raggiunto un accordo con i due giocatori, occorre approfondire i termini dei rispettivi trasferimenti in Liguria con l’Atalanta. Per il giovane bomber serbo la formula prevista è, ovviamente, quella del prestito secco con bonus di valorizzazione, considerando che si tratta di un prospetto di assoluto avvenire, già capocannoniere in Serie C con 19 gol nelle fila dell’Atalanta Under 23 e protagonista con la prima squadra di un indimenticabile esordio in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aumenta la concorrenza per Artistico. Elia al Palermo può ’sbloccare’ Candela

Bonny Inter, aumenta la concorrenza per l’obiettivo nerazzurro: interesse dall’Italia e non solo, la situazione - L'Inter intensifica la sua ricerca per rinforzare l'attacco, puntando gli occhi su Yoan-Ange Bonny, talentuoso attaccante francese del Parma.

