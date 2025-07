Allievi 2009 Memorial Belardi show Dominio della Floria

Soddisfazione anche per i numerosi tifosi e le famiglie presenti, che hanno condiviso emozioni autentiche e un senso di comunità. La vittoria della Floria al Memorial Belardi non segna solamente un trionfo sportivo, ma anche il risultato di impegno, passione e crescita dei giovani talenti. Questo evento ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa unire, ispirare e formare le future promesse del calcio italiano.

Un successo di pubblico, entusiasmo e sana competizione i tornei organizzati dalla Floria sul finale della stagione. Il 1° Memorial Massimo Belardi, dedicato alla categoria Allievi 2009, se lo aggiudica proprio la Floria. Nella finalissima contro il Terranuova, un autogol degli ospiti nei primi minuti spiana la strada a Fibbi e compagni che si impongono poi con un definitivo tre a zero grazie alla doppietta di Martini. Soddisfazione anche per i Giovanissimi 2010 che con Antonio Benevento in panchina si ritrovano a disputare tante partite a giugno, tra cui la finale del Torneo Bartoloni sul campo Grazzini, uscendo vincitrice con le reti di Giglietti e Magnolfi.

