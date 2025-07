Meloni chiama Netanyahu ma Israele dice no al cessate il fuoco | intanto a Gaza si continua a morire

In un contesto di crescente tensione e sofferenza, la leader italiana Meloni cerca di mediare con Netanyahu, che invece respinge le richieste di cessate il fuoco. Mentre Gaza piange nuove vittime civili, il mondo assiste impotente a uno dei conflitti più cruenti degli ultimi tempi. La speranza di una soluzione si affievolisce, lasciando dietro di sé un'umanità in balia di un dramma senza fine. La domanda ora è: fino a quando si potrà continuare così?

Mentre Israele prosegue l'invasione militare nella Striscia di Gaza, causando nuove vittime tra i civili, l'Italia sembra cercare un ruolo diplomatico: la premier Meloni sollecita un cessate il fuoco. Ma Netanyahu respinge le modifiche proposte da Hamas. La popolazione civile, intanto, è allo stremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

