Anteprima ordine di gioco come guardare e pronostici

2024-12-18 19:39:19 Il web non parla d’altro:L’evento principaleL’ex campione del mondo Michael Smith spera di evitare una potenziale buccia di banana quando affronterà Kevin Doets giovedì al Campionato mondiale di freccette.Il 34enne affronta l’olandese nel secondo round in quello che è una ripetizione del loro incontro nel primo round dell’anno scorso, in cui Smith dovette rimontare dal 2-1 fino a vincere 3-2.Doets è apparso forte mentre ha eliminato Noa-Lynn van Leuven nella sua apertura, ma rimane un perdente contro il vincitore del 2023.Il Bully Boy fa saldamente parte del folklore di Ally Pally dopo il suo epico nove darter contro Michael van Gerwen sulla strada del trionfo nel gennaio 2023, ma si dirige verso la finale avendo bisogno di un campionato forte per rimanere nella top 10 dell’al merito del PDC.