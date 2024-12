Ilfattoquotidiano.it - False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato: l’ex ad di Carige Paolo Fiorentino condannato a quattro anni di carcere

ad di, oggi amministratore delegato di Banca Progetto, è statoa 4di reclusione e a 250mila euro di multa nel processo sulla semestrale del 2018 della banca genovese per la presunta mancata comunicazione aldella necessità di svalutare i crediti non performing per centinaia di milioni di euro. A deciderlo è stata la terza sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, che ha anche inflitto 2e 6 mesi e 150mila euro di multa all’allora responsabile della tenuta delle scritture contabili, Mauro Mangani, mentre a, poi inglobata in Bper, è stata comminata una sanzione pecuniaria di 700mila euro pari a 700 quote del valore di 1000 euro ciascuna. I giudici hanno inoltre diposto una provvisionale di quasi 26 milioni e 600mila euro da versare a Malacalza Investimenti, la principale tra le parti civili, che potrà chiedere i din sede civile.