Nuove norme stradali: cinque patenti ritirate in una sola notte

Pescara - L’introduzione delleleggi sul codice della strada porta ain unaa Montesilvano, tra alcol e droga. Controlli intensificati. Pochi giorni dopo l’introduzione delledel Codice della Strada, entrate in vigore il 14 dicembre, le forze di polizia hanno subito iniziato a intensificare i controlli per contrastare la guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Nella, la polizia stradale ha organizzato un servizio di monitoraggio nelle principali aree della movida, con particolare attenzione a Montesilvano, dove si sono registrati numerosi episodi. L’intervento è stato supportato da un laboratorio mobile per i test e dalla presenza del personale sanitario della questura. Durante il servizio, gli agenti hanno ritiratodi guida a altrettanti automobilisti trovati positivi ai test etilometrici e salivari, quest’ultimo utilizzato per verificare l’assunzione di droghe.