Sport.quotidiano.net - Milan, accordo per i rinnovi di Maignan e Reijnders: ecco quanto guadagneranno

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 17 dicembre 2024 - Ilpianifica il futuro e prova a superare un presente di contestazioni che, dallo 0-0 col Genoa, si sono protratte anche ieri in occasione della cena per festeggiare i 125 anni del club. Manca solo l'annuncio deidi Mikee Tijjani. Proposta di prolungamento anche per Theo Hernandez. Il contratto di Mike, in scadenza a giugno 2026, sarà fino all'estate del 2029. Il suo ingaggio, attualmente di 3,2 milioni, passerà a 5.invece, arrivato soltanto l'estate scorsa, percepirà 3 milioni circa inizialmente, raddoppiando la busta paga attuale (1,7). Proposta di rinnovo, poi, per Theo Hernandez. Il terzino francese, al momento sotto contratto fino a giugno 2026, passerebbe da 4 milioni a circa 5. L’ex Real vorrebbe almeno un milione in più, si lavora per limare la differenza.