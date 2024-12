Ilfoglio.it - Il ruolo dell'Italia in Europa e nei conflitti. Meloni parla alla Camera prima del Consiglio Ue

La premier Giorgiasaràdei Deputati per le comunicazioni in vista deleuropeo del 19 dicembre. "Il prossimoeuropeo sarà il primoa nuova legislatura europea e del presidente Antonio Costa" che ha espresso la volontà di "rendere i lavori più snelli e concreti", ha detto. Lavoreremo focalizzandoci "nelle questioni di carattere strategico", ha aggiunto, affermando di condividere l'impostazione del presidente Costa. "Abbiamo bisogno di focalizzare la nostra attenzione sulla missione", ha aggiunto. "Di fronte a sfide sempre nuove, sempre più complesse, e stante il concreto rischio di marginalizzazione se non addirittura di irrilevanza che l'Unione Europea fronteggia in diversi ambiti, settori e quadranti geopolitici, abbiamo bisogno di focalizzare la nostra attenzione su quale debba essere invece la missione, partendo dalle ragioni profonde che ci tengono insieme".