A fuoco il pullmino del team di rugby

Erano appena rientrati a San Marino da una partita di. E hanno notato del fumo che usciva dal vano motore. Presto sono arrivate anche le fiamme e ildelClub San Marino parcheggiato nella piazza di Fiorina è andato completamente distrutto, insieme a un’altra auto. L’allarme è scattato domenica pomeriggio, intorno alle 18. Sul posto, in piazza Marianna Paolini, è arrivata la squadra antincendio della Polizia Civile. I veicoli, uno delle quali di proprietà del Comitato Olimpico, si trovavano in un pacheggio all’aperto. E solo l’arrivo praticamente immediato delle forze dell’ordine ha evitato che le fiamme raggiungessero anche altri veicoli in sosta nel piazzale. A fine intervento, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza dgli agenti dell’antincendio. Illesi i cinque occupanti del primo veicolo incendiato.