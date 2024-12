Oasport.it - L’Inter domina all’Olimpico nel posticipo di Serie A. I nerazzurri travolgono la Lazio per 6-0

Leggi su Oasport.it

travolge laneldella sedicesima giornata diA. Prova di forza poderosa della squadra di Simone Inzaghi, che, battendo i biancocelesti con un perentorio 6-0. I campioni d’Italia in carica lanciano un chiaro segnale ad Atalanta e Napoli, portandosi a -3 dalla formazione di Gasperini e a -1 dagli azzurri di Conte con ancora una partita da recuperare (quella rinviata contro la Fiorentina per il problema medico occorso a Bove). La, invece, vive una notte da incubo anche se resta sempre nelle zone alte della classifica al quinto posto.Eppure era stata un’ottimaper 30 minuti, con la squadra di Baroni quasi in pieno controllo del gioco e del campo. Di veri pericoli, però Sommer non ne ha, con Noslin che calcia malamente sopra la traversa dopo il bel spunto di Rovella.