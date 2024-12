Ilfattoquotidiano.it - Fedez, i versi d’amore incuriosiscono i fan: “Canterò una canzone che sarà solo nostra, voglio imparare ad amare”. Una dedica a Chiara Ferragni?

“A volte ti fotografavo di nascosto perché avevo troppa paura di non poter rivivere più quei momenti insieme. Ora me le tengo strette queste foto”. A dirlo è, che su Instagram ha condiviso una serie di frasi enigmatiche con cui sembra voler lanciare un messaggio a qualcuno. Ma a chi sono dirette? Sebbene non sia possibile dare una risposta certa, è verosimile ipotizzare che un messaggio di questo tipo, che lascia intravedere una nota di nostalgia, possa essere riferito alla sua ex moglie,, con cuiha ufficialmente divorziato, come dimostra anche la sentenza di separazione pronunciata alcuni giorni fa dal Tribunale di Milano.Non, il rapper milanese, che tra poche settimanetra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025, ha condiviso su Instagram un altro messaggio piuttosto enigmatico: “Euna, che/ Ma le ho cantate tutte ad un altro cuore/ Epiangere,ad/ Ma ho esaurito tutte le mie lacrime”.