Ilfattoquotidiano.it - Daisy Osakue: “Scambiata per una ladra in un negozio Apple solo perché ho la pelle nera”

“Sono stata fermata in una Torino, pensavano stessi rubandosono”., la discobola atleta della Nazionale italiana, accusa e non nasconde tutta la sua amarezza riguardo a un episodio di razzismo. La 28enne ha racconto l’accaduto yramite una storia su Instagram.si trovava neldi via Roma, a Torino, quando un ragazzo con una pettorina arancione le si avvicina e le dice: “Devi pagare prima di andare via dal”.Lei gli ha spiegato che avrebbe pagato la merce scelta alla cassa del piano inferiore. Ma lui ha proseguito dichiarando: “Sto facendo soltanto il mio lavoro”. La ragazza, rimasta esterrefatta dalle parole pronunciate dall’addetto alla sicurezza, ha replicato con tono deciso: “Siamo seri, guardiamoci in faccia: hai bloccato me e non altra gentesono l’unica persona di colore vero?”.