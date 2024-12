.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 13^ giornata

Nel girone A la Castelfrettese vola a +6 sull’Aesse Senigallia, fermata sul pari dal Barbara MonSerra. Nel girone B l’Osimana resta in testa da sola perché il Matelica perde in casa contro l’Aurora Treia. Vincono anche Chiesanuova, Pietralacroce e Portuali Dorica VALLESINA, 16 dicembre– Sta entrando nel vivo anche il campionato. Andiamo a scoprire quello che è accaduto nella 13^dello scorso fine settimana.Girone A – La Castelfrettese allunga ancora, solo un pari per l’Aesse SenigalliaNel girone A, prosegue incontrastato il dominioCastelfrettese: i “Frogs” hanno battuto 2-4 il Villa San Martino con i gol di Bontempi, Steduto, Polenta e Ugili, portandosi a +6 dalla seconda posizione. L’Aesse Senigallia, infatti, viene fermata sul 3-3 da un coriaceo Barbara MonSerra: i senigalliesi sono andati in rete con Tommaso Mancini e Bolognini, mentre iospiti sono stati Meme, Curzi e Gnahe.