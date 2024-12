Nerdpool.it - Batman: La città della Follia – Il cavaliere oscuro incontra H.P. Lovecraft

: Laè un DC Black Label dalle tinte decisamente horror! Christian Ward (Aquaman Andromeda) realizza il sogno di una vita scrivendo una storia dicome autore completo. Non un sequel, ma un omaggio spirituale a una pietra miliare come Arkham Asylum. Un volume, quello pubblicato da Panini Comics nel classico formato rettangolare, davvero imperdibile. Ecco dunque le nostre impressioni!: La– Christian Ward; Panini ComicsUna storia dalle tante contaminazioni Ward, nella sua opera, attinge a tutta la mitologia die non solo. Infatti, con grande maestria, unisce elementi provenienti dalle opere di H.P., in particolare il ciclo di Cthulhu al ciclo New 52 scritto da Scott Snyder. Infatti, sin dalla copertina è evidente il rimando in particolare al primo ciclo dedicato alla Corte dei Gufi.