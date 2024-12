Draghi | lottiamo per valori No declino

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.20 Tutti desideriamo la società che l'Europa ci ha promesso, una società di, indipendentemente da come cambia il mondo, ma non abbiamo diritto che la nostra società resti come vorremmo. Dovremo lottare per conservarla. Così in sintesi l'ex premier e presidente Bcea Parigi al Cepr (Centro no profit su ricerca politica economica). L'Europa è ricca e potrebbe entrare in una fase digestito e confortevole, ma non c'è nulla di confortevole, aggiunge. Poi, prima la riforma dei mercati, poi il debito comune, dice.