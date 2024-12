Ilrestodelcarlino.it - Delitto del vigile, i dubbi sui domiciliari

Bologna, 15 dicembre 2024 – Ma che giustizia abbiamo? Mi pare assurdo leggere che il commissario della Polizia locale di Anzola, Giampiero Gualandi, vada agli arrestidopo aver ucciso una collega di soli 33 anni. Così si umiliano le vittime e i loro cari. Con una legge seria l'omicida finisce in carcere e ci sta. A volte si vedono assassini protagonisti di trasmissioni televisive. Altre volte si discute se c'è premeditazione o meno, in delitti effettuati con decine di coltellate. La nostra giustizia deve essere più giusta. Riccardo Ducci Risponde Beppe Boni È comprensibile che faccia male e crei disagio morale vedere che esce dal carcere un rappresentante delle forze dell'ordine autore di un omicidio ( e su questo non ci sono) nei confronti di una collega, Sofia Stefani, con cui c'era un rapporto sentimentale.