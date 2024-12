Game-experience.it - Okami 2 è stato annunciato da Capcom ai TGA 2024, gioco diretto da Hideki Kamiya

ha sorpreso il pubblico dei The Game Awardsannunciando2, seguitodell’acclamato action adventure del 2006,da.L’annuncio è avvenuto con un emozionante teaser trailer, che vede protagonista Amaterasu accompagnata da una suggestiva orchestra, il progetto segna il ritorno dicome game director, una notizia che ha entusiasmato i fan.Sebbene non ci sia ancora una data d’uscita, l’annuncio è già un evento di portata storica per il mondo videoludico.2 rappresenta un ritorno in grande stile per una delle serie più amate e artisticamente celebrate di.L’annuncio di2 rompe il lungo silenzio attorno al franchise e segna anche il ritorno di, che anni prima aveva espresso il desiderio di realizzare un sequel.