Inter-news.it - Lazio, Baroni stravolge tutto contro l’Inter? Novità tattica e due dubbi!

Leggi su Inter-news.it

In occasione di-Inter Marcopotrebbe sfruttare l’effetto sorpresaSimone Inzaghi. L’allenatore biancoceleste sta pensando a una mossa particolare.– Dopo lo sd’alta classificala Fiorentina, poi interrotto per cause di forza maggiore,dovrà vedersela anche con la. In parità, a 31 punti, ma con i nerazzurri sopra di due posizioni per differenza reti, il match di lunedì sera diventa un vero e proprio sdiretto al quale c’è da fare particolare attenzione. I biancocelesti, infatti, sono in un ottimo momento, come racconta la vittoria di ieri sera in Europa Leaguel’Ajax ma anche i due successi consecutiviil Napoli, una in Coppa Italia e l’altra in campionato. Quella vista in queste partite, però, potrebbe non essere la stessa identicache attenderàall’Olimpico per il posticipo della sedicesima giornata di Serie A.