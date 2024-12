Lapresse.it - Addio ad Ariel la cagnolina che conquistò Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

ladi 15 anni amata da tutti e ospite in svariate puntate della trasmissione5 condotto dasu Canale 5 “è volata sul ponte dell’arcobaleno” come annuncia la sua proprietaria e compagna di vita Daniela Martani.aveva conquistato anche il cuore della conduttrice per la sua dolcezza.era stata adottata al canile della Muratella da Daniela Martani che l’ha amata come una figlia.