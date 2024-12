Calciomercato.it - Tra Cafu, Ronaldo e Ronaldinho: Saud fa impazzire i tifosi della Roma

Leggi su Calciomercato.it

Migliore in camposfida col Braga, il terzino è anche il primo calciatoreita ad aver segnato in una competizione europeaè l’uomo copertina di-Braga. Dopo tante critiche e anche prese in giro immeritate, il terzinoita si sta prendendo un pezzo di scena. Oggi è stato il migliore in campo nella sfida di Europa League, realizzando il suo primo gol con la maglia giallorossa.protagonista di-Braga: ilita spopola su X – calciomercato.itSui social, in particolare su X, ci sono tantissimi commenti su. Commenti non solo ironici, vedi quelli che lo associano a un mostro sacro comeoppure a‘Il Fenomeno’, ma anche di apprezzamento vero per il classe ’99 sbarcato nella Capitale sul finire dello scorso mercato estivo per circa 2,5 milioni di euro.