"Ecco cosa manca al Napoli", l'analisi dell'ex tecnico azzurro gela tutti

Suldi Antonio Conte, prima del match di sabato contro l’Udinese, bisogna registrare delle dichiarazioni spiazzanti di un ex.Ildi Antonio Conte, dopo aver dominato per alcune settimane la classifica, è stato sconfitto nella partita di domenica scorsa contro la Lazio. Ciò ha avuto come conseguenza la perdita della vetta della classifica, visto che c’è stato il sorpasso dell’Atalanta in vetta grazie al successo arrivato contro il Milan.Ad attendere ilc’è ora l’Udinese, e per questo è importante che la squadra ritorni a ottenere la vittoria. Tuttavia, in attesa della gara contro i bianconeri, sul team partenopeo ci sono state delle dichiarazioni spiazzanti da parte di un ex, l’ex Reja: “Bisogna essere sempre più incisivi”Edy Reja ha parlato a Radio Kiss Kiss della lotta scudetto che sta caratterizzando la Serie A: “Ci può stare un incidente di percorso, ma sotto porta bisogna essere più incisivi.