Fanpage.it - Chi sono i calciatori del Milan che secondo Fonseca “non fanno tutto per vincere le partite”

Leggi su Fanpage.it

Paulosi è sfogato a fine-Stella Rossa: al di là del risultato, positivo, il tecnico ha puntato il dito sui giocatori, rei di averlo ancora una volta "tradito". Non ha fatto i nomi ma già dal campo si è percepita una tensione latente con la squadra, come sul cambio di Calabria con il capitano che non gli ha rivolto parola.