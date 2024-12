Quando arriva la tredicesima e come si calcola

Leggi su Funweek.it

Dicembre èto e con lui l’attesa per la. Per milioni di italiani, lavoratori dipendenti e pensionati, questa mensilità aggiuntiva rappresenta un’importante boccata d’ossigeno in vista delle festività natalizie. Maesattamente lasil’importo? Cerchiamo di fare chiarezza.La data di pagamento dellavaria a seconda della categoria di appartenenza e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Di norma, però, l’erogazione avviene sempre prima di Natale.Lavoratori dipendenti privati: Le date precise sono stabilite dai CCNL, ma in generale laviene pagata tra il 15 e il 20 dicembre. Per alcune categorie,i metalmeccanici e i dipendenti del commercio, il pagamento è previsto entro il 24 dicembre.