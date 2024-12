Lettera43.it - Mosca: «Assad trasferito in un luogo sicuro, la Russia non aderisce alla Cpi»

Leggi su Lettera43.it

Il Cremlino haBashar al-in unin. Lo ha detto a Nbc News il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov. L’ex presidente siriano, fuggito da Damasco e rifugiatosi inizialmente a, non si trova più nella Capitale e «ciò dimostra che il Paese ha agito come richiesto in una situazione straordinaria». Ryabkov si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla soluzione adottata.LEGGI ANCHE: Erdogan, Putin, Ali Khamenei: chi vince e chi perde nel risiko sirianoVladimir Putin e Bashar al-nel 2018 (Getty Images)., che ha concesso asilo ad, non consegnerà l’ex presidente sirianodomanda seconsegneràper il processo, Ryabkov ha detto che «lanon è parte della convenzione che ha istituito la Corte penale internazionale», mettendo in chiaro che la risposta è ‘no’.