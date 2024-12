Lanazione.it - “Maltratta la sua ex compagna”, in carcere un albanese

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare innei confronti di undi 35 anni all’esito dell’attivazione di un “codice rosso” per il reato dimenti commesso nei confronti della sua ex. L’indagato, già destinatario di un ammonimento del Questore di Arezzo e di un divieto di avvicinamento alla donna, nel fine settimana si è reso autore dell’ennesimo episodio di violenza ai danni della stessa, quando all’esito dell’ultima lite l’ha colpita con forza al volto, determinando il suo ricovero in ospedale ed il riconoscimento di 10 giorni di prognosi. Effettuate le dovute comunicazioni all’A.G., veniva richiesta dal P.M. titolare del procedimento, l’aggravamento della misura del divieto di avvicinamento già in atto, vista la gravità dell’accaduto e la pericolosità dimostrata dal soggetto.