Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano tratta leggermente meglio l’apertura

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:06 Arriva 11. Axc4 dxc4, l’unica che dava un vantaggio ache ha un’ottima posizione già alla 12a mossa da giocare!11:03 E adesso tocca apensare a lungo per la prima volta, mentreha un’ora, un minuto e 48 secondi per arrivare alla 40a.11:00 9. cxd4 10. cxd4 Cc4. Il piano dievidentemente era questo, adesso la cosa più sicura perè probabilmente il cambio (o, al limite, Cf3 che però non è ugualmente incisiva e soprattutto lascia lì un pezzo pericoloso per il Nero).10:58 Ora in arrivo alternativamente Ad7 o il cambio dei pedoni. O anche l’arrocco corto, ma rimane il fatto che in questa posizione il Bianco ha più pressione esercitata, mentre, che si era allontanato dallaera, vi ritorna.