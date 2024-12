Ilfoglio.it - L'esilarante queer archaeology che vuole identificare le ossa come “non binarie”

Trovo nel nuovo libro del sociologo Frank Furedi (The war against the past, Polity Press) una pagina abbastanzasulla. Secondo i promotori di questo orientamento accademico dovremmo catalogare leumane ritrovate negli scavi“non” perché, pur potendo stabilire con certezza se si tratta di scheletri maschili o femminili, non abbiamo modo di saperei proprietari delle suddettesi identificassero da vivi. Furedi obietta che gli archeologisono così appiattiti sul presente da pensare di poter prendere un concetto recentissimo – “identificarsi” – e applicarlo meccanicamente a epoche in cui non avrebbe avuto alcun senso. L’esempio è buffo, ma la questione è meno frivola di quanto si potrebbe pensare; anzi, sospetto che tra le sue pieghe sia nascosta una delle chiavi per decifrare lo spirito del nostro tempo.