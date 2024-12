Postecoglou promette di dare una svolta alla stagione del Tottenham

Leggi su Justcalcio.com

Angeè determinato aunadele ha respinto le insinuazioni che i suoi giocatori non credono.Gli Spurs sono 11esimi in Premier League dopo la sconfitta casalinga per 4-3 di ieri contro il Chelsea, una partita in cui si sono lasciati sfuggire un vantaggio iniziale per 2-0.Hanno vinto solo una delle ultime sette partite in tutte le competizioni – una vittoria per 4-0 contro i campioni del Manchester City che ha evidenziato la loro incoerenza – con la pressione che inizia a salire sul loro allenatore australiano.Ci sono stati fischi sommessi al fischio finale esa che i risultati devono migliorare, a partire da giovedì, quando l'ex allenatore del Celtic tornerà a Glasgow per la sfida di Europa League contro i Rangers.