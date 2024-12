Inter-news.it - Biasin: «’Progresso Inter’ nel corso degli anni. Sul mercato, 6-7 movimenti!»

Fabriziosi è così espresso sulla crescita dell’Inter, sia sotto il profilo della gestione economica e finanziaria che sotto quello del rendimento in campo, avviata nelle scorse stagioni e proseguita da Oaktree.IL RAGIONAMENTO – Fabriziosi è espresso a Radio Sportiva sulla direzione intrapresa dall’Inter, sule nella gestione dei conti, nelle ultime annate. Partendo da questo argomento, il giornalista ha indicato la direzione che il fondo Oaktree potrebbe intraprendere alla guida del club nerazzurro: «Io ritengo che ci sarà una continuità rispetto a quanto visto negli ultimi. Gli americani non hanno alcun interesse a far tornare nella ‘mediocrità’ una squadra. Quando si parla di fondi, in termini generali, io immagino un perben delineato che viene seguito in vista di un obiettivo finale.